أخبار اليمن : في خروقات مستمرة.. قوى العدوان تكثف قصفها على الحديدة

في خروقات مستمرة.. قوى العدوان تكثف قصفها على الحديدة
جددت قوى العدوان خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وذلك باستمرار عمليات القصف والاستهداف للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، تسجيل 150 خرقاً لقوى العدوان، تضمنت 13 غارة لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة وحيس و19 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والفازة والجبلية.
وأشار المصدر إلى ارتكاب قوى العدوان 35 خرقًا بقصف مدفعي و83 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وصعدت قوى العدوان في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في كافة مناطق محافظة الحديدة.
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