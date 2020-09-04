أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري منصور جبل

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري منصور جبلبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية السلفية الأستاذ منصور صالح جبل عضو اللجنة الدائمة، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشار أمين عام المؤتمر في البرقية إلى أن رحيل الفقيد منصور جبل مثل خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام والذي كان أحد قياداته الفاعلة والصادقة وصاحب السجل الناصع في العمل المقتدر والإخلاص والصدق والنزاهة، وأحد الرجال الأوفياء الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس والإسهام في بناء الوطن ونهوضه.

وعبّر الأمين العام في البرقية التي بعث بها إلى الحاج صالح احمد جبل، ونجلي الفقيد حلمي وجبل منصور صالح جبل واخوانه، وإلى الدكتور فيصل صالح جبل واخوانه وكافة ال جبل بمديرية السلفية محافظة ريمة، عن صادق التعازي وعميق المواساة.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع

"انا لله وانا اليه راجعون"