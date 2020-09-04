الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري منصور جبل
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية السلفية الأستاذ منصور صالح جبل عضو اللجنة الدائمة، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وأشار أمين عام المؤتمر في البرقية إلى أن رحيل الفقيد منصور جبل مثل خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام والذي كان أحد قياداته الفاعلة والصادقة وصاحب السجل الناصع في العمل المقتدر والإخلاص والصدق والنزاهة، وأحد الرجال الأوفياء الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس والإسهام في بناء الوطن ونهوضه.
وعبّر الأمين العام في البرقية التي بعث بها إلى الحاج صالح احمد جبل، ونجلي الفقيد حلمي وجبل منصور صالح جبل واخوانه، وإلى الدكتور فيصل صالح جبل واخوانه وكافة ال جبل بمديرية السلفية محافظة ريمة، عن صادق التعازي وعميق المواساة.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع
"انا لله وانا اليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري منصور جبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.