فى حصيلة قياسية .. فرنسا تسجل نحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ويأتى ذلك بعد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة يومى الخميس والأربعاء، بينما كانت الحصيلة القياسية السابقة 7578 حالة، تم تسجيلها فى أواخر مارس الماضى.

وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يوم الجمعة 4671، حيث تستمر أعداد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات فى ارتفاع منذ 6 أيام، على الرغم من أنها لم تصل إلى المستويات القياسية المسجلة فى أبريل الماضى.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا فى فرنسا 30686 شخصا، والعدد الإجمالى للمصابين 309 آلاف و156 شخصا.