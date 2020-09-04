دوت الخليج :- قالت رئاسة الوزراء في تقريرها الأسبوعي حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، إنّ الاردن سجّل خلال الأسبوع الماضي 422 إصابة بالفيروس.
وبيّن التقرير الذي بثّته الرئاسة مساء الخميس، أنّ عدد الإصابات المحليّة - في الفترة المذكورة - بلغ 363 إصابة و59 إصابة غير محليّة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة لسبعينيّة مساء الأربعاء.
كما نشر التقرير حالات الشفاء التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الفائت حيث وصلت إلى 287 حالة، توزّعت على مسشفيات المملكة ومنطقة العزل في البحر الميّت.
فيما بلغت الفحوصات المخبرية التي أجرتها الفرق الطبيّة 70158.
وأشارت الرئاسة في تقريرها إلى أنّ إجمالي عدد المنشآت التي إغلاقها بلغ 3640 منشأة ومخالفة 468 مواطناً بسبب عدم التزامهم وتقيّدهم بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020.
أمّا بخصوص البنايات المعزولة على مستوى المملكة فقد بلغت 220 بناية توزّعت على محافظات المملكة كالآتي: العاصمة 131 بناية، الزرقاء 46 بناية، البلقاء 17 بناية، لواء الرمثا 10 بنايات، مأدبا 3 بنايات، معان بناية واحدة، والعقبة بناية واحدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأردن : 220 بناية معزولة و3640 منشأة أُغلقت وتسجيل 422 إصابة منها 363 محلية خلال الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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