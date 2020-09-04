أخبار اليمن : 5 جرحى بغارات لطيران العدوان على ماهلية مأرب

دوت الخليج -

5 جرحى بغارات لطيران العدوان على ماهلية مأرب

أصيب 4 أطفال ورجل بغارات لطيران العدوان السعودي على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. 5 جرحى بغارات لطيران العدوان على ماهلية مأربأصيب 4 أطفال ورجل بغارات لطيران العدوان السعودي على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن غارات العدوان استهدفت محلات تجارية في قرية العرضية بمديرية ماهلية، وأسفرت عن إصابة رجل مسن و4 أطفال بينهم اثنان في حالة حرجة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود قصف مديريتي مدغل وماهلية بـ10 غارات. ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ9 غارات خب والشعف بمحافظة الجوف.



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