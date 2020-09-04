تركيا تسجل 1612 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1612 ليصل إلى 276555 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس فى تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت البلاد فى إحصائية يوم 31 أغسطس 1587 حالة، وفى 1 سبتمبر 1572، وفى 2 سبتمبر 1596، وفى 3 سبتمبر 1642.

وذكرت الوزارة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 6564 شخصا إثر رصد 53 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن سجلت السلطات الصحية التركية فى 31 أغسطس 44 حالة، وفى 1 سبتمبر 47، وفى 2 سبتمبر 45، وفى 3 سبتمبر 49.

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وأعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 249108 شخصا بعد تسجيل 1076 حالة شفاء جديدة، فيما تراجعت نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 90% بعد أن بلغت سابقا 92%.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 7.583 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة فى عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.