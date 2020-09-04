ترامب ينفى تقريرا استعرض حديثه باستخفاف عن قتلى الحرب الأمريكيين

وذكرت مجلة أتلانتيك أن ترامب الجمهورى الذى ترشح لإعادة انتخابه والذى روج لسجله فى مساعدة قدامى المحاربين الأمريكيين، أشار إلى مشاة البحرية المدفونين فى مقبرة أمريكية بالقرب من باريس بأنهم "خاسرون" ورفض الزيارة فى عام 2018 بسبب القلق من أن هطول الأمطار يومها قد يفسد تصفيف شعره.

وقال ترامب للصحفيين أمس الخميس إن القصة عارية عن الصحة.

وأضاف "إنها كذبة كاملة.. إنها وصمة عار.. أن يظن أحد أننى قد أدلى بتصريحات سلبية بحق جيشنا وأبطال سقطوا بينما لم يفعل أحد ما فعلته" من أجل القوات المسلحة الأمريكية.

وذكر أنه لم يذهب إلى المقبرة لأن الطقس حال دون إقلاع الطائرة الهليكوبتر، وقال إن البديل، وهو رحلة طويلة، كان يعنى المرور عبر مناطق مزدحمة للغاية فى باريس، الأمر الذى عارضه جهاز الخدمة السرية.

وقالت المجلة فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى إنها تتمسك بما ورد فى تقريرها.