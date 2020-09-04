فيروس كورونا يعاود الفتك بإيران.. 118 وفاة في غضون 24 ساعة

عاود فيروس كورونا الفتك مرة أخرى بإيران، حيث ارتفعت عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة إلى أكثر من ألفي إصابة وما يزيد عن المائة وفاة.
وأعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و118 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، قولها إنه منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 382 ألف و772 إصابة مؤكدة.
وأشارت المسؤولة الإيرانية إلى أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1073 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري الى تعافي 330 ألف و308 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
وأوضحت أن 3695 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة. واشارت الى تسجيل 118 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 22044 حالة وفاة.
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