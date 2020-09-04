أخبار اليمن : الأمم المتحدة: تضرر 62 ألف أسرة من السيول باليمن

الأمم المتحدة: تضرر 62 ألف أسرة من السيول باليمنقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن التقديرات الأولية لأضرار السيول والفيضانات في اليمن تشير إلى تضرر أكثر من 62 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الى ان الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قدموا الإمدادات الغذائية الطارئة ومستلزمات النظافة والمواد الأساسية الأخرى لأكثر من 7600 أسرة تضررت من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد، في حين تم التحقق من ما يقرب من 8000 أسرة لتقديم المساعدة الطارئة.

ولفت دوجاريك الى انه في جميع أنحاء اليمن، يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهذا يشمل 14 مليون شخص في حاجة ماسة.

وقال دوجاريك بحلول نهاية أغسطس، انه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 24 %، وهي أقل نسبة شهدها اليمن على الإطلاق في أواخر العام؛ حتى الآن، تلقينا 811.5 مليون دولار فقط من 3.38 مليار دولار التي نحتاجها ونحث الجهات المانحة على دفع جميع التعهدات المستحقة على الفور ونحث أولئك الذين لم يتعهدوا أو يدفعوا بعد على القيام بذلك وزيادة الدعم.