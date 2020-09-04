صحيفة تكشف القيمة التي أخفاها ريال مدريد بصفقة انتقال هازارد

كشفت صحيفة بلجيكية أن صفقة انتقال أيدن هازارد، إلى ريال مدريد الإسباني، كلّف أكثر بكثير من القيمة التي أعلن عنها النادي الملكي.

ووفقا للمصادر الرسمية وقت الانتقال في صيف 2019، انتقل هازارد من تشلسي الإنجليزي لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

ولكن صحيفة "إتش إل إن" البلجيكية أشارت إلى أن القيمة الحقيقية للصفقة تصل إلى 160 مليون يورو، وهو ما أخفاه النادي الملكي عن العامة.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد يقوم بدفع تكاليف الصفقة على 3 أقساط، بلغت 40 مليون يورو، و56 مليون يورو، و64 مليون يورو.

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يذكر أن بطل إسبانيا دفع 40 مليون يورو الصيف الماضي، بينما دفع 56 مليون يورو هذا الصيف، على أن يدفع القسط الأخير البالغ 64 مليون يورو الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن صفقة هازارد هي الأغلى في تاريخ النادي، متجاوزة صفقة انتقال الويلزي غاريث بيل، التي وصلت إلى 101 مليون يورو.

ويتقاضى هازارد 14 مليون يورو سنويا، في عقد يبقيه في النادي إلى 2024، رغم أنه لم يستطع في موسمه الأول إثبات نفسه، وفشل في ملئ الفراغ الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في صيف 2018.