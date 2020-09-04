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الإمارات تقدم العلاج لرئيس مالي السابق

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وكالات - أبوظبي

أكد مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الشامسي، أن الإمارات ستقدم العلاج الطبي لإبراهيم أبوبكر كيتا، رئيس مالي السابق.

وقال الشامسي في تصريح، إن تقديم الإمارات العلاج لكيتا، يأتي استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، وبالتشاور مع الرئيس محمدو يوسفو رئيس جمهورية النيجر والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الإمارات "تؤمن بأهمية عودة الاستقرار إلى مالي، وتنفيذ عملية سياسية سريعة وبنّاءة لضمان أفضل النتائج للشعب المالي الشقيق، ومنطقة الساحل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وانتخب كيتا عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه في 2018، وأعلن في أغسطس الفائت، استقالته، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله على يد عسكريين قادوا تمردا وسيطروا على العاصمة باماكو.

وقال كيتا في خطاب مقتضب على التلفزيون إنه يستقيل من منصبه ويعلن بحل البرلمان، مضيفا في الخطاب: "لا أريد المزيد من سفك الدماء من أجل البقاء في السلطة".

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