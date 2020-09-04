أمريكا تعرب عن قلقها لروسيا بشأن حادث تصادم بين قواتهما فى سوريا

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، روبرت أوبراين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث فى سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض: "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد، تم ذلك على المستوى المناسب". وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضى، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادى التصادم. وقال البيت الأبيض، إن الحادث الذى وقع فى سوريا بين قوات الجيشين، تسبب فيه الجانب الروسى وأدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكى، مضيفًا: "الجيش الأمريكى لا يريد التصعيد، لكن يملك الحق الكامل فى الدفاع عن نفسه".

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