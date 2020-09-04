تسمم أكثر من 120 شخصا إثر استنشاقهم غاز الكلور بإيران

وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن أسطوانة تحتوى على غاز الكلور السام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر من القرية، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور فى القرية وتسمم أكثر من مائة وعشرين شخصا، نقل أربعون منهم إلى المشافى وذكرت تقارير أن حالة عدد منهم حرجة.

وتدخلت قوات إنقاذ من الحرس الثورى وجمعية الهلال الأحمر وعشرات من فرق الإمداد ومروحيتان من مدينتى إيلام وكرمانشاه المجاورتين لنقل المصابين.

وقال إلياس فتاحى، قائم مقام محافظة جرداول التى تتبع لها القرية، إنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة وتقرر بناء مشفى ميدانى لعلاج المصابين، مؤكدا أن الحادثة لم تسجل أى حالة وفاة.

من جانبه، قال نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية إن انفجار أسطوانة الغاز غير ناجم عن حادث أمنى متعمد، مشيرا إلى أن الأسطوانة كانت تحتوى على 800 كغ من غاز الكلور وكانت من بين عدة أسطوانات تقلها شاحنة تعبر القرية، مؤكدا أن السلطات بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.