وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن أسطوانة تحتوى على غاز الكلور السام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر من القرية، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور فى القرية وتسمم أكثر من مائة وعشرين شخصا، نقل أربعون منهم إلى المشافى وذكرت تقارير أن حالة عدد منهم حرجة.
وتدخلت قوات إنقاذ من الحرس الثورى وجمعية الهلال الأحمر وعشرات من فرق الإمداد ومروحيتان من مدينتى إيلام وكرمانشاه المجاورتين لنقل المصابين.
وقال إلياس فتاحى، قائم مقام محافظة جرداول التى تتبع لها القرية، إنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة وتقرر بناء مشفى ميدانى لعلاج المصابين، مؤكدا أن الحادثة لم تسجل أى حالة وفاة.
من جانبه، قال نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية إن انفجار أسطوانة الغاز غير ناجم عن حادث أمنى متعمد، مشيرا إلى أن الأسطوانة كانت تحتوى على 800 كغ من غاز الكلور وكانت من بين عدة أسطوانات تقلها شاحنة تعبر القرية، مؤكدا أن السلطات بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسمم أكثر من 120 شخصا إثر استنشاقهم غاز الكلور بإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.