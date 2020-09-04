في سابقة نادرة .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

سجلت مدينة العقبة في الأردن ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، اليوم الجمعة، وفق منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة.
وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية، أن مدينة العقبة احتلت المركز الثاني بعد تسجيلها درجة جرارة عظمى بواقع 48.2 درجة مئوية لتتجاوز بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية.
وتضرب موجة حارة الأردن وعدد من بلدان المنطقة، حيث سجلت حالة وفاة اليوم في الأغوار الشمالية بضربة شمس جراء الطقس.
ومن المقرر أن يكون طقس السبت حارا بوجه عام في أغلب مناطق الأردن، مع ظهور بعض السحب و الغيوم المتوسطة و العالية.
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