أخبار عالمية

أمريكا تعبر عن قلقها لـ روسيا بعد حادث تصادم بين قواتيهما في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا، قلقها، بشأن حادث في سوريا، أصيب خلاله جنود أمريكيين؛ بعدما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أوبراين، قوله "تم إيصال الأمر إليهم- روسيا- بوضوح شديد، تم ذلك على المستوى المناسب".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض أن الحادث كان سببه الجانب الروسي، وأدى إلى إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي. 

وأوضح أن واشنطن لا تريد التصعيد، لكن القوات تملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمريكا تعبر عن قلقها لـ روسيا بعد حادث تصادم بين قواتيهما في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا