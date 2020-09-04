أمريكا تعبر عن قلقها لـ روسيا بعد حادث تصادم بين قواتيهما في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا، قلقها، بشأن حادث في سوريا، أصيب خلاله جنود أمريكيين؛ بعدما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أوبراين، قوله "تم إيصال الأمر إليهم- روسيا- بوضوح شديد، تم ذلك على المستوى المناسب".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض أن الحادث كان سببه الجانب الروسي، وأدى إلى إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي.

وأوضح أن واشنطن لا تريد التصعيد، لكن القوات تملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسها.