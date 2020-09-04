وزير الدفاع التركي: فرنسا تهدد السلام في شرق المتوسط

وقال الوزير التركي، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن "إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها في شرق المتوسط؛ لا يساهم في السلام والحوار".
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وزعم آكار أن تركيا تدعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وسبق أن ادعى الوزير التركي أن قواته ستواصل داء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في الوقت ذاته.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
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