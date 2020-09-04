ترامب: دول بالشرق الأوسط تتواصل معنا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن هناك دولا عربية تجري اتصالات مع إدارته، انتظارا لدورها في التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف ترامب أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض خلال مراسم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو: "هناك دول أخرى في الشرق الأوسط تخوض اتصالات مكثفة معنا وتسأل، متى سيأتي دورنا، متى سنوقع نحن.

وتابع الرئيس الأمريكي: أعتقد أن سلاما عظيما سيسود في الشرق الأوسط ، ولم يكن هناك أي شخص كان بإمكانه تلفظ مثل هذه الكلمات على مدار زمن طويل".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم عظيم جديد لشأن السلام في الشرق الأوسط. اتفقت كوسوفو، التي تقطنها أغلبية مسلمة، وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية. عمل ممتاز! سيليه قريبا مزيد من الدول المسلمة والعربية!".

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جدير بالذكر أن جمهورية كوسوفو، هي دولة معترف بها جزئيا في جنوب شرق أوروبا، وهي تعيش في نزاع مع جمهورية صربيا، وموضع نزاع إقليمي أيضا.

وتبلغ مساحة كوسوفو 10887 كليومتر مربع، وتقع في منطقة البلقان. ويحد الدولة الحبيسة كل من مقدونيا من الجنوب الشرقي، فيما يحدها من الشمال الشرقس صربيا والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب.

وكان اقليم كوسوفو تابع لصربيا لكنه اعلن الانفصال عنها في 17 فبراير 2008، وهو ما رفضته حكومة صربيا المركزية وروسيا، فيما أيدته الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والبحرين واليمن والإمارات.

دعت روسيا إلى جلسة عاجلة بمجلس الأمن الدولي، وفي التصويت على الاستقلال، اعترفت 98 دولة باستقلال الاقليم، لتصبح عضوا في الأمم المتحدة، وهو الامر الذي يتطلق اعتراف 97 دولة فقط. ويبلغ عدد المسلمين في كوسوفو أكثر من 95%