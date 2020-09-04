أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قاذفات امريكية من طراز بي 52 اخترقت أجواءها.
وقالت الوزارة إنها استدعت 8 مقاتلات روسية لاعتراض 3 قاذفات أمريكية من طراز بي 52؛ بعدما اخترقت الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.
وأوضح المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية للدائرة العسكرية الجنوبية، يوم 4 سبتمبر 2020، 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية". بحسب ما أوردت قناة روسيا اليوم.
وتابع البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحرين الأسود وأزوفسكويه".
وعادت الطائرات الروسية إلى مرابطها الدائمة بعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية.
وأكد البيان أن "كل تحليقات المقاتلات الروسية جرت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مشددة على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 8 مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية اخترقت الأجواء فوق البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.