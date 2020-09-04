تشيلسي يخطف اللاعب الألماني هافرتس لخمس سنوات

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الألماني الواعد كاي هافرتس من باير ليفركوزن لخمس سنوات.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي دفع قرابة 71 مليون جنيه إسترليني (94.34 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.
وغادر هافرتس معسكر المنتخب الألماني لاستكمال الفحص الطبي قبل التوقيع للنادي اللندني.
وقال هافرتس في بيان "السعادة لا تسعني وأشعر بفخر كبير للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم تحول إلى حقيقة باللعب لفريق كبير مثل تشيلسي وأنتظر على أحر من الجمر مقابلة زملائي والجهاز الفني".
وكان يتبقى عامان في عقد هافرتس مع ليفركوزن وسجل 46 هدفا وصنع 31 في 150 مباراة مع النادي.
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