8 مقاتلات روسية تعترض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

وقال المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، فى بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية للدائرة العسكرية الجنوبية، يوم 4 سبتمبر 2020، 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهى تقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف المركز: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوى الروسى إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوى للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحرين الأسود وأزوفسكويه".

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وأكد البيان أن "كل تحليقات المقاتلات الروسية جرت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى"، مشددة على أنه "لم يتم السماح بوقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية".