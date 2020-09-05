وزير الصحة الأردني : تحذير مركز الاوبئة الاميركي يشمل اغلب دول العالم وليس الاردن فقط

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان التحذير الذي اطلقه مركز السيطرة على الأوبئة الأميركي للرعايا الأميركيين بعدم السفر الى دول موبوءة ليس مقتصرا على الاردن فقط وانما شمل غالبية دول العالم،من بينها دول المنطقة.

واضاف الدكتور جابر لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، ان الوكالة الاميركية اكدت في اتصال لها ان التحذير هو إجراء اعتيادي للمواطنين الأميركيين بنصيحتهم عدم السفر الى الدول الموبوءة الا للضرورة و شمل كل دول العالم باستثناء 8 دول استقر فيها الوضع الوبائي.

واوضح الدكتور جابر، إنه في الوقت الذي شمل فيه التحذير أراضي المملكة، إلا أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أشادت بالاجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، كما أشادت بإجراءات المعالجة والتقصي بعد ثبوث الإصابة.

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