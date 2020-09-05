إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 26.4 مليون

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و165 ألفا و332 إصابة، و186768 حالة وفاة. وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة أربعة ملايين و41 ألفا و638 إصابة و124614 وفاة. وفى المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفا و747 إصابة و68472 حالة وفاة. وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة مليونا و15 ألفا و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.

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