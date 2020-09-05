ترامب: هناك دول ستحذو حذو الإمارات وتطبع مع إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن هناك عدة دول ستحذو حذو الإمارات وتعلن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "هناك ترحيبًا واسعًا بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وعدة دول أخرى تريد تحقيق السلام".
وأضاف: "أعتقد أنه سيسود في الشرق الأوسط سلام عظيم، ولم يكن هناك أي شخص كان بإمكانه تلفظ مثل هذه الكلمات على مدار زمن طويل".
وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
ولاحقا أعلن ترامب أنه يرى إمكانية إبرام السعودية اتفاقا مماثلا مع إسرائيل، فيما قالت تقارير صحفية إن البحرين هي الدولة التالية بعد الإمارات التي ستعلن تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
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