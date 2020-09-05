مسئول: الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة العصا والجزرة مع تركيا

قال مسؤول أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يلجأ لاستخدام سياسة "العصا والجزرة" تجاه تركيا، وهو قرار سيتم اتخاذه من الزعماء الأوروبيين خلال اجتماعاتهم أيام 24 و25 سبتمبر، في ظل استمرار الاستفزاز التركي لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط.

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: "سنحدد الاستراتيجيات المتبعة في سياستنا الخارجية.. تصعيد نهج العصا والجزرة.. وما هي الأدوات التي يجب استخدامها لتحسين العلاقات وما يجب اتخاذه حال عدم الالتزام".

تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بعد تصاعد التوتر بين تركيا واليونان وقبرص بشأن المناطق الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، وفرض التكتل بالفعل عقوبات طفيفة على أنقرة بشأن هذه المسألة.

من جانبه، يوضح ميشيل أنه خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي القادم سيتم التأكيد على دعم سيادة اليونان وقبرص، كما اقترح عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط تشارك فيه الأطراف الرئيسية في النزاع وكذلك حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

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وأوضح أن هذه الطريقة قد تكون الأفضل لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن ما يحدث في الأسابيع الماضية في شرق المتوسط لا يمكن أن يستمر.

وأكد أن الاجتماع يمكن أن يناقش القضايا الشائكة المتعلقة بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط ​​والطاقة والأمن والهجرة.

وزاد التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط بعدما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.