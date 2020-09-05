أميركا تسمح بتسليم متهمين شاركوا بتهريب كارلوس غصن

حكم قاض أميركي بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.
ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأميركية لبحث طلب التسليم.
وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأميركية أمورا لم ينظرها القاضي كابيل من بينها "البطولة والشجاعة" التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن "الرفض المتكرر" من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.
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