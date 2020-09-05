واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن إدارة ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.
وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأميركيين على السعي للحصول على رخصة خاصة قبل الشحن للشركة.
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