ترامب : لا نملك دليلا حتى الآن على تورط روسيا فى تسميم نافالنى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين اليوم السبت، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر بجدية بالغة فى ما يتعلق بتسميم المعارض الروسى أليكسى نافالني، وسنفعل ذلك.





وأجاب ترامب ردا على سؤال حول "تسميم" نافالني، قائلا: "أعتقد أننا يجب أن ننظر فى هذا الأمر بجدية بالغة وأعتقد أننا سنفعل ذلك، إذا كان الأمر كذلك".

وقال الرئيس الأمريكى إنه لا يملك أى دليل حتى الآن على تورط روسيا فى "تسميم" نافالني، مؤكدا إنه ليس لديه سبب للشك بالنتائج التى توصلت إليها ألمانيا فى ما يتعلق بتسميم نافالني، لكن الولايات المتحدة لم تراها بعد.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغى لافروف، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع أليكسى نافالني، وفى نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألمانى على معلومات جديدة.

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الوزارى لدول البريكس "ليس لدينا ما نخفيه. دعنى أذكر أنه بمجرد أن شعر أليكسى نافالنى بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطرارى للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره فى المطار، والتى نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعى له على الفور".

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وكان مجلس الوزراء الألمانى، قال يوم الأربعاء الماضى، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالنى "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.