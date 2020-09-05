روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق

أعلنت الحكومة الروسية توسيع العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، حسبما ورد في موقع المعلومات القانونية الروسي الرسمي.

وكانت روسيا قد فرضت عقوبات على أوكرانيا في نوفمبر عام 2018، طالت أكثر من 300 فرد و68 كيانا أوكرانيا. وتم توسيع قائمة العقوبات الروسية في وقت لاحق.

ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات وزير الداخلية أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك.

وتشمل العقوبات تجميد كل الأصول على الأراضي الروسية وحظر السفر وغير ذلك من القيود، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وجاء ذلك ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا، اتخذتها تجاه موسكو بعد عودة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014.