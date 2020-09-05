وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمى للوفيات إلى 125502 وذلك فى أسوأ تفش للفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة​​​.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البرازيل .. أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و888 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.