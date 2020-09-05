قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين بنما وكوستاريكا.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين بنما وكوستاريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.