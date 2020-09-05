عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الأمن والدفاع، في السودان، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان، البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.

ودعا المجلس للمزيد من التكاتف والتكافل بين مكونات الشعب السوداني.