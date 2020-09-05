نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد في المقال التالي
واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان، البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.
ودعا المجلس للمزيد من التكاتف والتكافل بين مكونات الشعب السوداني.
وكشف أن هناك تأثر في 16 ولاية وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، لافتا إلى وفاة 99 شخصاً وإصابة 46 آخرين.
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