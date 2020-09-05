كوشنر: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز بالمنطقة

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تعد إنجازا كبير تحقق في المنطقة.
وشدد كوشنر على أن المعاهدة فتحت فرصا واسعة للتعاون في مجالات عدة، معربا عن أمله في أن تتبع دول أخرى نفس النهج.
وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها إسرائيل ودولة الإمارات، لأن جهودنا الدبلوماسية كانت غير معلنة. وقد أجرينا مباحثات ممتازة في المنطقة، ونأمل في أن يسير آخرون على هذا النهج."
وتابع كوشنر بالقول: "أظن أن بلدانا عدة تود لو أنها أيضا تستفيد من الفرص المتاحة للإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون الأمني. لقد بدأنا نلاحظ أن معاهدة السلام بدأت تكسب زخما كبيرا."
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