وأفاد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية "كاتسينا" غامبو إيساه، فى تصريح اليوم، أن قوات الأمن نفذت عملية ضد أفراد العصابات المسلحة بسبب تزايد الهجمات فى المحافظة، مضيفًا أن العملية أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا مسلحًا، وأسر 50 آخرين، فضلا عن فرار العديد من أفراد العصابة المسلحة إثر تعرضهم لإصابات.
ولفت المتحدث انه تم ضبط 10 قطع سلاح وذخائر، ومئات من الماشية التى سرقتها العصابة، مؤكدًا إنقاذ وتحرير 20 رهينة لدى العصابة.
يشار إلى أنه تم حظر استخدام الدراجات النارية فى بعض المحافظات النيجيرية، بسبب استخدامها بالهجمات الأخيرة فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نيجيريا .. مقتل 15 من أفراد عصابة مسلحة وأسر 50 آخرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.