أعلن وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، اليوم السبت، انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا بسبب عطل فني في الكبل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.
وفي فبراير الماضي، أقرت الهيئة السورية الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد قائمة تتضمن شرائح استخدام الإنترنت لمشتركي الخدمة في البلاد.
وتعاني سوريا من زحام الحزمة الدولية لخدمة الإنترنت جراء الارتفاع الكبير في كلفتها، قياسا بالعائد الذي تحققه من وراء بدلات الاستخدام من قبل المشتركين.
وعقب التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بدأت مزودات خدمة الإنترنت تعاني ضغوطا تجارية كبيرة جراء ارتفاع كلفة الدارة الدولية التي يتم دفعها بالدولار، فيما يتم تلقي بدلات الاستهلاك بالليرة السورية.
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