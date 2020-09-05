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مقاتلات روسية تعترض قاذفات أميركية فوق البحر الأسود

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وكالات - أبوظبي

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن روسيا دفعت بثماني طائرات مقاتلة لاعتراض ثلاث قاذفات استراتيجية أميركية من طرازبي-52 خلال تحليقها فوق البحر الأسود.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية.

 وأضاف البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأميركية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه".

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأميركية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وشدد البيان على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأميركية".

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