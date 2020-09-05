السودان يغرق.. فيضانات وسيول مرعبة تشرد مئات الآلاف .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للسيول والفياضانات التي يتعرض لها السودان، والتي تأثر بها 16 ولاية.

ومنذ قليل، أعلن مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان أن الفياضانات تسببت في انهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل بالبلاد.

كما أعلن المجلس عن وفاة 99 شخصًا وإصابة 46 آخرين جراء السيول.

وفرض المجلس حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لدرء آثار السيول والفيضانات، قائلًا في بيان له إنه تقرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار الدمار.

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ارتفع منسوب مياه نهر النيل في السودان ووصل إلى مستويات قياسية، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في مقتل العشرات. ووصل ارتفاع مستوى النيل الأزرق إلى أكثر من 17 مترا محطما بذلك كل الأرقام القياسية.

ومساء الجمعة، وصلت إلى الخرطوم شحنة من الدعم الإنساني لمتضرري السيول والفيضانات، مُقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتشمل الشحنة على نحو 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية، فيما تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنها جوا إلى السودان، بعد أن أعدتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.

وحسب آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي.