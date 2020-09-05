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مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

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قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، إن مقاتلات روسية اعترضت  ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طرازبي-52 خلال تحليقها فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة "نوفيستي" عن بيان أصدرته الوزارة قوله: " أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه".

وأشار البيان إلى أن لمقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وشدد البيان على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية".

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