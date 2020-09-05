مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

وقال المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، فى بيان إن أنظمة الدفاع الجوى رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهى تقترب من حدود الدولة الروسية.
وأضاف البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأميركية للمجال الجوى الروسى إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوى للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه".
وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأميركية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".
وشدد البيان على أنه "لم يتم السماح بوقوع أى انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأميركية".
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