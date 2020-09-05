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إسبانيا تسجل أكبر حصيلة مصابين بكورونا فى أوروبا الغربية

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أحمد عاشور 2020-09-05 06:21 0 تبليغ

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أعلنت سلطات الصحة الإسبانية تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 498 الفا و989 حالة، وهى أكبر حصيلة المصابين فى أوروبا الغربية.

ووفقا وكالة رويترز، أشارت وزارة الصحة كذلك إلى أنها سجلت 19 وفاة جديدة بكورونا، يوم الجمعة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 29148 شخصا.

وشهدت إسبانيا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعا فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لكنها لم تؤدى إلى قفزة فى معدلات الوفيات، التى لا تزال أدنى بكثير مما كان فى مارس وأبريل الماضيين، حين سجلت إسبانيا أكثر من 800 وفاة كل يوم.

وتستعد إسبانيا لإعادة فتح المدارس، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه الكثير من المواطنين إلى العمل، ما يثير القلق فى المجتمع فى ظل استمرار تفشى الفيروس.

ودعا وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن إسبانيا ستطلق حملة وطنية شاملة للاختبارات للكشف عن الأجسام المضادة فى الخريف المقبل.

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