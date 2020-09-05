"اليونان": سلوك تركيا يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

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وأكد وزير الخارجية اليوناني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلوك "غير الشرعي"، الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال ماس، بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفاً أن "الوضع في شرق البحر المتوسط حالياً بمثابة لعب بالنار، وأصغر شرارة يُمكن أن تؤدي إلى كارثة".
وأكد ضرورة التوصل الآن إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات جادة وموجهة نحو الحلول بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات.
والتقى ماس أيضاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، ويعتزم التوجه إلى أنقرة في وقت لاحق اليوم للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني.
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