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شركة صينية كبرى قد تدخل القائمة الأمريكية السوداء

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس إضافة شركة "SMIC"، وهي إحدى أكبر الشركات الصينية لتصنيع الرقائق، إلى القوائم التجارية السوداء.


وقالت متحدثة باسم البنتاجون  حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحدد ما إذا كانت ستتخذ تحركا ضد شركة "SMIC".


وفي حالة إدراج هذه الشركة على القوائم السوداء، سيتطلب الأمر من الموردين الأمريكيين الحصول على رخصة خاصة قبل الشحن إلى الشركة.


وكانت واشنطن قد فرضت، في أغسطس الماضي، عقوبات على مجموعة الاتصالات الصينية "هواوي"، و38 من الشركات التابعة لها، للحد من وصولها إلى تقنيات أمريكية.


وحظرت هواوي، العام الماضي، من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك خدمة غوغل للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية.


وتم تشديد هذه القيود، في مايو الماضي، عندما منع البيت الأبيض الباعة والمنتجين حول العالم من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لإنتاج مكونات لمعدات هواوي.

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