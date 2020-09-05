بومبيو: الوضع في لبنان لا يمكن أن يستمر كما كان سابقا

دوت الخليج :- دعت الولايات المتحدة المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى إصلاحات عميقة في بلادهم، مؤكدة أن موقفها ينسجم مع الرسالة العاجلة التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء: "أعمل بشكل مكثف مع الفرنسيين، نتشارك الهدف نفسه".

وأضاف: "لم يعد يمكن أن يستمر الوضع كما كان سابقا وهو غير مقبول ببساطة، أعتقد أن الرئيس ماكرون قال الأمر نفسه".

وتابع: "ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات عميقة، اللبنانيون يطلبون تغييرا حقيقيا والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان أن يتحقق ذلك".

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وانتقد بومبيو "حزب الله"، قائلا: "نعرف جميعا تاريخ لبنان: الجميع سلم أسلحته باستثناء "حزب الله". إنه التحدي الحالي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس في مرفأ بيروت.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يزور بيروت الأربعاء ليحض المسؤولين اللبنانيين على "تنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

المصدر: فرانس برس