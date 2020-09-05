إيران : حصيلة انفجار الكلور تتخطى 200 شخص

إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور في غرب إيران

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، قال رئيس جامعة العلوم الطبية فى إيلام، محمد كريميان، إن 217 شخصًا أصيبوا إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور فى قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول، أمس.

وبحسب "إرنا"، نتج الحادث عن "تماهل سائق شاحنة حاملة لقنانى غاز الكلور" فى القرية، حيث لم يؤد الحادث إلى وقوع أى وفيات.

كما أوضح كريميان، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيى الإمام الخمينى فى مدينة إيلام مركز المحافظة، ومستشفى الإمام على فى مدينة سرابلة مركز القضاء، لافتًا إلى أن 106 منهم بقوا فى المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقى الاسعافات.

وسجلت إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، سلسلة حرائق وانفجارات فى مواقع عسكرية ومدنية فى أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار فى مركز صحى فى طهران أواخر يونيو، والذى أسفر عن مقتل 19 شخصًا.