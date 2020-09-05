اليونان : سلوك تركيا فى المنطقة يهدد السلام

حذر وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، اليوم السبت، من السلوك غير الشرعى الذى تعتمده تركيا فى شرق المتوسط يتسبب فى زعزعة الاستقرار والسلام فى منطقة البحر المتوسط.





ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، جاءت تصريحات وزير الخارجية اليونانى فى أعقاب لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منددًا بإصرار تركيا على التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان فى شرق المتوسط، ومحاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإثارة النزاعات والصراعات فى منطقة البحر المتوسط.

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