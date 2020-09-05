مقتل 12 شخصا جراء انفجار مسجد في بنجلاديش

بلغت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بمسجد في بنجلاديش 12 قتيلا، حسبما أكد مسؤولون في الشرطة.
وكشفت الشرطة في بنجلاديش عن أن الانفجار وقع مساء الجمعة، بينما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بمقاطعة مقاطعة نارايانجانج، على بعد نحو 25 كيلومترا من العاصمة دكا.
وأوضح الضابط زايد العلم أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بإصابات بالغة، مضيفا أنهم نقلوا على الفور إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا.
من جانبه، قال الطبيب بارثا سانكار بول إن 10 أشخاص لاقوا حتفهم في المستشفى خلال الليل.
بينما أكدت سامانتا لالسين مديرة المعهد أن طفل في السابعة من عمره احترق حوالي 95% من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة.
ويشتبه أن سبب الحريق والانفجار ربما يكون تسرب غاز من أحد الخطوط أسفل المسجد.
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