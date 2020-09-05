وزارة الدفاع التركية: التصريحات الفرنسية تعرقل السلام في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، دعمها مبادرة المحادثات العسكرية في شرق المتوسط، مشيرة إلى أن التصريحات الفرنسية الأخيرة تعرقل جهود السلام.

وقال وزير الدفاع التركي، "خلوصي أكار"، "ندعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي".

وفي السياق نفسه، اعتبر "أكار"، أن "إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها بشرق المتوسط "لا يساهم في السلام والحوار".

وأكد أكار، أنّ القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في ذات الوقت.

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على جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف جاويش أوغلو متحدثا عن ماكرون "وفي حالة الجنون هذه، أُسقط في يده. بعدها مباشرة قال إن سفننا احتكت بسفنه في شرق البحر المتوسط لكنه لم يستطع توثيق هذا وأصابه الخزي".

ودعمت فرنسا اليونان في شرق البحر المتوسط حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.