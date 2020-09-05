نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مئات الجرحى بانفجار في إيران في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصيب ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور، كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بإصابة 217 شخصا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.
ووقع الحادث بسبب إهمال سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.
وذكرت الوكالة الإيرانية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.
وكشفت الوكالة، إن 106 من المصابين مازالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ويذكر أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مئات الجرحى بانفجار في إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.