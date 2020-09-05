شاهد بالفيديو : اغرب حالة حظر شامل في الأردن

دوت الخليج :- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو من عمان . وظهر في الفيديو شارعا من الجهة اليمنى للمنطقة تابع للبلقاء والجههة اليسرى المنطقة تابعة لعمان ، حيث ان المحل في الجههة اليمنى مفتوح والمحلات في الجههة اليسرى مغلقة بسبب الحظر الشامل . شاهدوا الفيديو :

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