خدع شعبه وجره للحرب.. موقع عبري: أردوغان سلطان الاحتيال غمس تركیا في أسوأ أزمة اقتصادیة

شن موقع عبري اليوم السبت هجومًا لاذعًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفًا إيها بسلطان الاحتيال الذي خدع شعبه وأغرق بلاده وجرها للحرب مع اليونان وقبرص علاوة على غمس تركيا فى أسوء أزمة اقتصادية.

نشر موقع "Gplanet" العبري تقرير حول تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا وخدعة اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود التي زعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "Gplanet" أنه كانت هناك توقعات قبل بضعة أشھر أن يرتفع سعر اللیرة التركیة اما الدولار، لكن بدا الأمر بعیًدا جًدا حيث استمر الدولار في الارتفاع أمام الليرة على المستوى الیومي ، وأغلق السعر بالفعل عند 45.7 ليرة للدولار.

وتابع الموقع العبري أن تركيا أحرقت مليارات الدولارات لمنع عملتها من التدهور وبقيت بلا عملة أجنبية.

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وأفاد الموقع أن تركیا تمر بأزمة اقتصادیة ، وھي واحدة من أسوأ الأزمات في تاریخھا ، وانفجرت كل خدع أردوغان التي أعلنها منذ سنوات طویلة.

وأكد "Gplanet" أن أردوغان أعلن خدعة مؤخرًا وهي أن تركیا وجدت أكبر حقل غاز في تاریخھا في البحر الأسود ، وكالعادة ابتلعت وسائل الإعلا الطعم لكن لا توجد مؤشرات على ذلك ، ویشكك الخبراء في ذلك بالفعل ، والدلیل ھو أن الليرة تواصل الھبوط.

وإختتم الموقع أن السلطان العثماني المزعوم باع لشعبه خدعة أخر بالإضافة إلى الحرب الوشيكة مع الیونان وقبرص ، وأغرق بلاده في جنون جنون العظمة ، ً تماما كما یرضيه بحسب الموقع العبري.