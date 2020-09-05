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استفزاز تركي جديد في المتوسط

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أعلنت تركيا عزمها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع "قبرص التركية" في البحر المتوسط، وسط توتر في المنطقة بسبب استفزاز أنقرة المتواصل لليونان والاعتداء على سيادتها.

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية أن تركيا وقبرص التركية تعتزمان إجراء مناورات "عاصفة البحر المتوسط" في الفترة بين 6 و 10 سبتمبر.

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يشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، والتي تمثل الجزء الشمالي من جزيرة قبرص وتضم سكان من أصول تركية. 

ونشأت قبرص الشمالية بعد الاحتلال العسكري لقبرص في 1975، بينما يعترف المجتمع الدولي بسيادة جمهورية قبرص على جميع أراضي الجزيرة. 

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في وقت سابق، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن سلوك تركيا المستفز في منطقة شرق المتوسط يسبب زعزعة استقرار السلام في المنطقة. 

وأضاف دندياس في تصريحات عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا بسبب منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر، في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

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